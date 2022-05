Inzaghi si porta dietro un paio di dubbi di formazione: uno riguarda la difesa e un altro l’attacco. Dietro, assieme a Skriniar e De Vrij, è ballottaggio tra Dimarco e D’Ambrosio: l’ex Verona offre molteplici scelte soprattutto in fase di impostazione, ma DD33 resta comunque una certezza invidiabile.

Davanti, invece, è sfida Correa-Dzeko per far coppia con Lautaro: il Tucu parte in leggero vantaggio sul bosniaco. E occhio a Sanchez che non è tagliato fuori del tutto. Rispetto al successo di Udine, tornano dal 1′ sia Dumfries che Calhanoglu, mentre in mezzo al campo nessun problema per Barella dopo la contusione al ginocchio che aveva fatto spaventare un po’ tutti. Unico assente resta Bastoni, che punta a tornare tra i convocati per la finale di Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Fiamozzi, Romagnoli, Viti, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.