Rivali sul campo nella volata scudetto e anche nemiche sul mercato. Inter e Milan sono a caccia di un nuovo attaccante per la prossima stagione e, secondo il quotidiano portoghese A Bola, hanno messo nel mirino lo stesso profilo: Darwin Nunez del Benfica. Per il 22enne attaccante uruguaiano, seguito con attenzione anche da Arsenal, Tottenham e West Ham, i lusitani chiedono non meno di 60 milioni di euro.

Nunez fa gola a tante società grazie ai suoi 26 gol in 31 presenze, tra cui quello che ha permesso al suo Benfica di far fuori l’Ajax e qualificarsi per i quarti di Champions League. Le pretese dei portoghesi sono alte, anche per via di una clausola di rescissione da 150 milioni di euro.

La concorrenza, però, è agguerrita, a partire dalla ricchissima Premier League, destinazione più gradita dal ragazzo. L’Arsenal sarebbe in pole per la punta, anche se negli ultimi giorni l’ipotesi di virare su Dybala a parametro zero ha fatto il suo ingresso prepotente nei pensieri della londinesi. La base di partenza è 60 milioni di euro, cifra che potrebbe salire perché il Benfica dovrà indennizzare l’Almeria con il 20% della cessione.