L’Inter e Marcelo Brozovic sono pronti a sposarsi un’altra volta. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 verrà prolungato fino al 2026 con il croato che percepirà una base fissa da 6 milioni netti a stagione più bonus sostanziosi che lo porteranno a guadagnare una cifra vicina ai 7 milioni.

L’accordo è stato raggiunto e l’annuncio – assicura La Gazzetta dello Sport – arriverà dopo la Supercoppa, al massimo subito dopo la partita di campionato in programma domenica contro l’Atalanta: non si andrà oltre. Il presidente Steven Zhang ha dato l’ok all’investimento dopo l’opera di mediazione del ds Piero Ausilio, bravo a mediare per limare la distanza tra l’iniziale richiesta del papà Ivan (8 milioni di euro, frutto dell’interesse di altri club europei) e l’iniziale offerta nerazzurra: l’intesa è stata raggiunta a metà strada.

L’Inter ha riconosciuto al regista un ingaggio top e una scadenza lunga: nel giugno 2026 Epic Brozo sarà vicino ai 34 anni. La volontà del 77 interista e del club è stata decisiva: adesso per il rinnovo mancano solo la firma e l’annuncio ufficiale. Questione di tempo.