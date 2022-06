L’affare si farà. Paulo Dybala e l’Inter sono promessi sposi e nulla, a meno di sorprese, impedirà che il matrimonio venga celebrato. Però, per il momento, un accordo totale non è ancora stato trovato. Tanto che la ‘Gazzetta dello Sport’ spiega che, se con il calciatore è già tutto ok, un’intesa con il suo agente ancora non c’è.

Secondo il quotidiano, trovare un punto d’incontro con Jorge Antun è una missione più complicata del previsto. Si parla di “accordo in salita” e la questione riguarda soprattutto un dettaglio da inserire nel contratto: i bonus legati alle presenze e alle prestazioni di Dybala, spesso ai box durante il suo ultimo periodo alla Juventus. A ciò va aggiunto anche il premio alla firma, altra questione da dirimere.

In ogni caso, nulla che rischi di far saltare un’operazione a parametro zero ben impostata. Tanto che all’Inter, ormai, nessuno nega più il fortissimo interesse per Paulo Dybala e neppure quello per Romelu Lukaku.

“Loro due assieme? Per noi è fondamentale coniugare la competitività sul campo e la sostenibilità economico-finanziaria – ha detto giovedì l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello – Lo stiamo facendo e ogni scelta del club sul mercato sarà sempre ispirata a queste due parole”.

L’Inter non ha fretta di chiudere con Dybala. Sa di essere in netto vantaggio su tutte le concorrenti, avendo da tempo la preferenza del calciatore. Praticamente esclusa dal lotto delle pretendenti la Roma, come emerso con chiarezza dalle parole di Francesco Totti.

“Io so come è andata. Tuttora lo sento, ma penso sia finita. Non dipende solo da Dybala. Se dipendesse da lui ci sarebbe una buona speranza”.

Nei prossimi giorni, spiega ancora la ‘Gazzetta dello Sport’, Antun e l’Inter si rivedranno. L’ottimismo è intatto, gli ostacoli – normali, per un calciatore di tale livello – potranno essere superati presto. Il colpo a zero è apparecchiato.