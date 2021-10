Sono ventidue gol segnati dall’Inter in queste prime sette giornate di Serie A, a fronte di otto subiti. Le ultime due sono arrivate nella vittoriosa trasferta contro il Sassuolo: prima del Mapei gonfiavano il conteggio le quattro rifilate al Genoa alla prima giornata, le tre di Verona contro l’Hellas, le due a Genova contro la Sampdoria, le sei nella rotonda vittoria di San Siro contro il Bologna, le tre di Firenze contro la Fiorentina e le due nel pari interno contro l’Atalanta.

Numeri importanti per la squadra di Simone Inzaghi, che vanta il miglior attacco del campionato. Ma non solo: prendendo in considerazione anche il finale dello scorso campionato sotto la guida di Antonio Conte (annata conclusa con la vittoria dello scudetto) i nerazzurri hanno segnato più di un gol in tutte le ultime 12 partite di Serie A, scrivendo la storia.

Come ricorda Inter.It, infatti, non succedeva dal 1943 che l’Inter mettesse in tasca un bottino simile: all’epoca, i nerazzurri si fermarono a 11 gare di fila con più di una rete a partita.