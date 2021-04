Inter-Cagliari si disputerà domenica 11 aprile 2021 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano, senza la presenza dei tifosi sulle gradinate in virtù delle norme restrittive atte a limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d’inizio previsto alle ore 12:30.

La sfida tra Inter e Cagliari sarà visibile su ogni smart tv grazie all’applicazione di DAZN, disponibile anche per i possessori di Sky Q. Chi non possiede un televisore smart può ricorrere all’utilizzo di un dispositivo come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick, utile per connettere la tv a internet. L’applicazione di DAZN è scaricabile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5).

Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno seguire la partita sul canale satellitare DAZN1 (numero 209).

La diretta streaming di Inter-Cagliari sarà disponibile su DAZN in due modi: accedendo al proprio profilo sul sito ufficiale da pc o collegandosi tramite l’app da smartphone o tablet.