Dopo le coppe europee è nuovamente tempo di campionati e, di conseguenza, anche e soprattutto di Serie A: il 17° turno ci offre lo scontro tra i campioni d’Italia dell’Inter e il Cagliari, allenato dall’ex Walter Mazzarri.

La partita tra Inter e Cagliari, valida per la 17esima giornata di Serie A, si disputerà domenica 12 dicembre 2021 alle ore 20:45 allo stadio ‘Giuseppe Meazza’ in San Siro di Milano. Matteo Marchetti sarà l’arbitro dell’incontro.

Grazie all’applicazione di DAZN potrete guardare Inter-Cagliari comodamente sulle vostre smart tv, scaricabile anche sulle console Xbox (modelli One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5), utilizzabile su dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e il Tim Vision Box.



INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Lautaro Martinez. All. Simone Inzaghi.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Caceres, Godin, Carboni; Bellanova, Deiola, Marin, Grassi, Lykogiannis; Keita Balde, Joao Pedro. All. Mazzarri.