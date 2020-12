“Rotazioni con il Bologna? Vediamo”. Laconico in conferenza stampa, Antonio Conte sta effettivamente pensando a cambiare alcuni elementi dell’undici titolare dell’Inter alla luce del doppio impegno ravvicinato campionato-Coppa, a maggior ragione visto che la sfida di Champions League contro lo Shakhtar di mercoledì prossimo vale gli ottavi di finale, il primo obiettivo stagionale. Ecco perché domani sera Alexis Sanchez potrebbe essere scelto come partner di Romelu Lukaku in attacco, con Lautaro Martinez che così potrebbe tirare il fiato; staffetta anche sugli esterni, Ivan Perisic e Achraf Hakimi sono pronti per giocare dal 1′ dando il cambio a Matteo Darmian e Ashley Young.

A centrocampo, con Nainggolan indisponibile e Stefano Sensi non ancora pronto, è previsto il ritorno in campo di Arturo Vidal al posto di Nicolò Barella, non al meglio per un fastidio al polpaccio accusato in Germania. In difesa, Andrea Ranocchia è in vantaggio su Stefan de Vrij. Lo riporta Sky Sport.