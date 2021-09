Inter-Bologna si disputerà la sera di sabato 18 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Giuseppe Meazza, in San Siro, a Milano. Il fischio d’inizio della gara, che sarà la 149ª in Serie A fra le due formazioni e sarà arbitrata dal signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, è in programma alle ore 18.00.

L’anticipo Inter-Bologna sarà trasmesso in esclusiva in diretta streaming da e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

La telecronaca di Inter-Bologna su sarà curata da Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini come seconda voce e opinionista.

Tifosi e appassionati, attraverso potranno seguire Inter-Bologna in diretta streaming anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, preoccupandosi prima di scaricare la app per sistemi iOS e Android, di avviarla e di selezionare la partita dal palinsesto, e sul poprio pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno messi a disposizione degli utenti per la visione in modalità on demand.