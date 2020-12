La gara tra Inter e Bologna di disputerà a San Siro, Milano, sabato 5 dicembre alle ore 20:45. Come di consueto in questo 2020, non ci saranno i tifosi.

Inter-Bologna sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva su DAZN e gli utenti avranno l’opportunità di seguirla tramite le moderne smart tv, semplicemente collegandosi con l’app presente. In alternativa, sarà possibile usufruire di una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) da cui scaricare l’app, disponibile anche su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-BOLOGNA

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Svanberg; Sansone, Soriano, Barrow; Palacio.