Inter-Benevento: probabile formazione

Eriksen titolare contro il Benevento al posto di Brozovic in cabina di regia: questa la notizia del Corriere dello Sport, che vede il danese impiegato dal 1′ nell’anticipo di domani sera al Meazza. E l’ex Tottenham non sarà l’unica novità di formazione, con il tecnico nerazzurro che valuta il turnover in vista della semifinale d’andata contro la Juventus. Dentro anche Ranocchia, Gagliardini e Perisic, con De Vrij, Vidal e Young almeno inizialmente risparmiati. Regolarmente in campo, invece, sia Hakimi che Lukaku, squalificati in coppa. E tra i convocati finalmente anche Vecino, dopo i 70 minuti di ieri con la Primavera.

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro.