La gara di Champions League tra Inter e Bayern Monaco si giocherà mercoledì 7 settembre 2022 alle ore 21.00. Match in programma a Milano, a San Siro.

Inter-Bayern Monaco sarà trasmessa in diretta tv da Sky. I canali specifici in cui il match sarà disponibile sono Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (canale 252). L’alternativa è quella di seguire la partita di Champions grazie ad Infinity+.

In streaming il match è disponibile per gli abbonati su Sky Go e NOW Tv attraverso cellulare, tablet, pc e notebook per quanto riguarda Sky, sul sito di Infinity tramite pc e notebook o con l’app grazie a tablet e smartphone.