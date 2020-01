Inter-Atalanta: ultime notizie e probabili formazioni

Conte punterà in attacco sulla consolidata coppia composta da Lautaro Martínez e Lukaku, mentre a centrocampo dovrebbe lanciare dal 1′ Sensi come mezzala sinistra accanto a Brozovic, che agirà in cabina di regia, e all’uruguayano Vecino, favorito su Gagliardini per il ruolo di mezzala destra. Out Barella, fermato per un turno dal giudice sportivo. Candreva e Biraghi presidieranno invece le due fasce. In difesa, davanti a capitan Handanovic, vista la squalifica di Skriniar Godin e Bastoni dovrebbero affiancare l’olandese De Vrij.

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martínez, R. Lukaku. All. Conte