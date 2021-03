Inter-Atalanta, posticipo della 26esima giornata di Serie A, è in programma nella serata di lunedì 8 marzo 2021 allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, in San Siro. Il calcio d’inizio della sfida tra la formazione di Gasperini e quella di Conte è in programma alle ore 20.45.

La partita tra Inter e Atalanta sarà visibile in diretta e in esclusiva su Sky, che ha acquisito i diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di Serie A. In particolare, il match in questione sarà trasmesso sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite) e su Sky Sport (canale 251 del satellite).

Inter-Atalanta si potrà vedere come sempre anche in streaming grazie al servizio SkyGo, l’applicazione gratuita messa a disposizione da Sky agli abbonati: si potrà facilmente scaricare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

Un’ulteriore alternativa è rappresentata da Now Tv, servizio di streaming live e on demand di Sky grazie a cui si può assistere al meglio della programmazione della tv satellitare, previo acquisto di uno dei pacchetti proposti.