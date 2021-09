E’ ormai da diversi anni uno dei big match più importanti della Serie A, grazie all’esplosione dell’Atalanta. La Dea affronta l’Inter nel sesto turno di campionato per una partita d’alta classifica tra i Campioni d’Italia e un team bergamasco deciso a confermarsi nei primi quattro posti.

I nerazzurri di Inzaghi sono reduci dalla vittoria in rimonta contro la Fiorentina conquistata grazie alle reti di Darmian, Dzeko e Perisic, mentre gli uomini di Gasperini, nell’ultimo turno, hanno battuto il Sassuolo, in casa, per 2-1, con i goal di Gosens e Zappacosta.

Il big match tra Inter e Atalanta sarà disputato sabato 25 settembre 2021 alle ore 18: con capienza ancora limitata, la sfida del sesto turno di Serie A si giocherà allo stadio San Siro di Milano.

Inter-Atalanta sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Gli abbonati potranno vederla su una smart tv scaricando l’app della piattaforma, oppure nel caso dei normali televisori, utilizzando dispositivi come una console di gioco come Xbox e PlayStation, oppure Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Relativamente alla diretta streaming di Inter-Atalanta, questa sarà disponibile sempre esclusivamente su in questo caso sarà sufficiente accedere al sito della piattaforma, oppure scaricare l’app su dispositivi come pc, smartphone o tablet.