Il ghiaccio messo sulla coscia sinistra dopo il cambio aveva destato qualche preoccupazione, ma già ieri Barella stava molto meglio e non dovrebbero esserci dubbi sul suo impiego da titolare sabato contro l’Atalanta. “Sarà regolarmente al suo posto – conferma la Gazzetta dello Sport -. Ma certo la gestione fisica di Barella, oltre che di De Vrij e Skriniar, è sotto la lente d’ingrandimento di Inzaghi: sono i tre con il minutaggio maggiore della rosa, partite in nazionale comprese”.

E il tecnico nerazzurro potrebbe recuperare anche un altro pezzo in vista del match contro Gasperini. Correa sta superando totalmente il colpo al bacino che gli ha fatto saltare Firenze e viaggia spedito verso la convocazione. Resta in ogni caso grande prudenza, e per questo in attacco dovrebbero rivedersi Dzeko e Lautaro. Ancora fermi ai box, invece, Vidal e Sensi. Il cileno non dovrebbe farcela neppure per lo Shakhtar e mette nel mirino la trasferta con il Sassuolo, ultima partita prima della sosta. “E difficilmente il cileno rinuncerà alla chiamata del suo Paese, per la solita complicata gestione da parte nerazzurra”, si legge sulla Gazzetta.