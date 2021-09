Dopo la partita contro l’Atalanta arriva il commento di mister Simone Inzaghi ai microfoni di Dazn. Ecco le parole dell’allenatore nerazzurro: «Partita molto emozionante, la gente si sarà divertita, ma rimane l’amaro in bocca. Avremmo meritato qualcosa in più, per occasioni, senza rigore, senza togliere nulla a loro perché hanno fatto la partita ottima come l’Inter. Ci siamo disuniti dopo il rigore sbagliato ma nei primi venti minuti del primo tempo e nel secondo tempo si è visto un’ottima Inter contro una squadra forte».