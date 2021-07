Dopo aver battuto ai rigori il Lugano nella prima amichevole dell’anno, l’Inter ha ripreso la preparazione ad Appiano Gentile. In questi giorni torneranno alcuni dei big impegnati con la Nazionale, poi la squadra di Inzaghi partirà per la tournée negli Usa.

Secondo Gazzetta.it “Malgrado le voci di una possibile scappatoia a causa dell’aumento dei contagi per la variante Delta, il viaggio negli Usa risulta confermato. Domenica prossima (ore 18 locali, la mezzanotte italiana), l’Inter al Camping World Stadium di Orlando affronterà l’Arsenal. Un test ben più tosto di quello contro il Lugano, anche perché saranno proprio i Gunners ad inaugurare la Premier , venerdì 13 agosto in casa del neo promosso Brentford. Mercoledì 28 (stesso stadio, stesso orario, in caso di finale per il primo posto) toccherà invece a una tra Everton e Millionarios, prima del rientro in Italia. L’avvicinamento al campionato, che scatta il 21-22 agosto, passerà poi dai test contro l’Atletico Madrid (8 agosto in Israele) e la Dinamo Kiev, il 14 a Monza”.