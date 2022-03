L’Inter si concentra giustamente sul presente e su una stagione ancora tutta da decidere. Il focus dei giocatori è tutto sul campo, ma la dirigenza ha da tempo iniziato a programmare anche il futuro e, in tal senso, secondo la Gazzetta dello Sport sono soltanto 11 su 25 gli elementi della rosa nerazzurra certi di restare a Milano anche il prossimo anno.

LE CERTEZZE – I capisaldi del progetto tecnico di Inzaghi non sono pochi. Nessuno si sogna di discutere Skriniar e Bastoni, né ovviamente Brozovic. Nessun dubbio neppure su Barella e Calhanoglu a centrocampo e su Dzeko e Correa in attacco. Tutti loro hanno la certezza di continuare a vestire la maglia dell’Inter, senza ovviamente dimenticare che poi in caso di offerte monstre chiunque può partire. Dentro anche Dimarco, Dumfries, Darmian e Gosens.

IN BILICO – Non sono pochi, invece, quelli che fanno parte del gruppo degli incerti. Il valore di Lautaro, ad esempio, non è in discussione, ma la sua cessione potrebbe garantire tanti milioni freschi alle casse nerazzurro e in Europa fa gola a tanti: la cifra farà la differenza. Sul filo anche Perisic, che sta discutendo il rinnovo al pari di Handanovic. E poi Ranocchia e D’Ambrosio. E pure De Vrij: non ci sono tracce di approcci per allungare il contratto oltre la scadenza del 2023, basta questo per capire che l’olandese potrebbe salutare.

AI SALUTI – Certi di partire, secondo la Gazzetta, sono in tanti. I due cileni più di chiunque altro: Vidal e Sanchez, visti gli ingaggi altissimi, sono un lusso per la panchina. Saluteranno anche Vecino, Kolarov, Radu e Caicedo.