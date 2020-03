Stefano Sensi può tornare a metà marzo. Il Corriere dello Sport analizza il momento del giocatore nerazzurro, pronto a rientrare nei prossimi giorni. Lo staff medico ha previsto nuovi esami, l’obiettivo è quello di tornare a disposizione per metà marzo.

Stagione in chiaroscuro per l’ex centrocampista del Sassuolo, ma ora è arrivato il momento di tornare in campo anche in vista dell’Europeo.