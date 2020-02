Infortunio Handanovic: difficile il rientro contro la Sampdoria

Samir Handanovic non è ancora pronto e potrebbe saltare anche la Sampdoria. Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport: “È rimasto a Milano per provare a intensificare il lavoro di recupero. Dopo l’infortunio al mignolo della mano sinistra, avvenuto in allenamento prima della trasferta a Udine del 2 febbraio, il capitano non ha più toccato il pallone. Si è allenato in palestra, ha lavorato con gli altri portieri, ma niente contatto per evitare di peggiorare la piccola frattura. L’obiettivo dello staff medico è ricominciare con la palla domani o sabato.

A oggi, comunque, il ritorno contro la Samp sembra molto difficile: Handa vuole provarle tutte pur di rientrare già domenica sera, ma avrà anche la chance del ritorno con il Ludogorets (giovedì prossimo) prima della sfida scudetto in casa della Juve”.