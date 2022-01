Niente Inter-Milan per Joaquin Correa. L’esito degli esami cui si è sottoposto l’argentino, infortunatosi in Coppa Italia contro l’Empoli, lo costringerà ad almeno 2-3 settimane di stop.

A rendere nota la diagnosi, in una nota ufficiale, è stata la stessa società nerazzurra sul proprio sito.

Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due settimane

Niente derby del 6 febbraio dunque, col ‘Tucu’ che mette nel mirino Napoli-Inter prevista nel weekend del 13 oppure l’ottavo di Champions col Liverpool del 16. Oltre al Milan, ovviamente, Correa salterà anche Inter-Venezia e Roma-Inter di Coppa Italia.