Il peggio è stato scongiurato ma l’Inter, nei decisivi match contro Napoli e Shakhtar, dovrà comunque fare a meno di Stefan De Vrij.

Il difensore, perno della difesa di Simone Inzaghi, era uscito nel finale di Montenegro-Olanda a causa di un problema muscolare che sembrava piuttosto serio.

I primi esami, secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno fortunatamente escluso lo stiramento ma il risentimento c’è e obbliga alla massima prudenza per evitare guai maggiori.

De Vrij quindi come detto salterà la gara di domenica prossima contro il Napoli e pure la decisiva sfida di Champions League contro lo Shakhtar.

La speranza dell’Inter è quella di riaverlo a disposizione già per la trasferta di Venezia a fine mese ma non è escluso che possa rientrare a inizio dicembre.

Al suo posto Inzaghi potrebbe rilanciare Ranocchia oppure accentrare Bastoni, in fase di recupero dopo il fastidio muscolare accusato durante il derby, con Dimarco braccetto di sinistra della linea a tre.