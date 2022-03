De Vrij non ci sarà a Torino, bene che vada per una “distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra” i tempi di recupero non possono essere inferiori ai 10 giorni, anche se il termine “distrazione” è quanto mai generico e tutto dipende dall’entità della lesione muscolare non specificata in questo caso. Ma, detto questo, l’olandese è tutto sommato più o meno facilmente sostituibile: ad Anfield è entrato al suo posto D’Ambrosio ma Inzaghi ha eventualmente anche altre carte da giocarsi, potendo disporre anche di Dimarco e Ranocchia. Diverso, invece, il discorso relativo a Brozovic, il solo insostituibile per caratteristiche e qualità all’interno della rosa interista. Ebbene, il croato si sottopone oggi agli accertamenti medici per valutare cosa abbia realmente il polpaccio che lo ha costretto a uscire anzitempo contro il Liverpool: c’è maggiore tranquillità rispetto a De Vrij, questo è vero, ma Inzaghi ha già più o meno chiaro che contro il Torino dovrà adattare in regia Calhanoglu.

Quanto l’Inter possa soffrire l’assenza di Brozovic è parso chiarissimo contro il Sassuolo, in un primo tempo di affanno totale. Anche quella partita arrivò subito dopo quella con il Liverpool, diverso però – totalmente diverso – lo stato d’animo dei giocatori nerazzurri che scontarono sul campo la delusione di una sconfitta immeritata contro i Reds. Adesso l’Inter si prepara alla sfida col Torino consapevole invece di aver fatto ad Anfield un’ottima partita e l’eliminazione dalla Champions non ha intaccato il morale, anzi. Il precedente con il Sassuolo e la fiducia portata con sé dall’Inghilterra sono così lezione e strumento da tenersi stretti. Parlando di campo, quindi, si può ipotizzare Calhanoglu regista, Barella nel suo consueto ruolo e Vidal in campo dal primo minuto, perché il cileno rende molto di più quando parte dall’inizio e fatica oltremodo a ingranare quando subentra a partita in corso. Davanti torna Dzeko, risparmiato ad Anfield, difficile che con lui non ci sia Lautaro, rinato dopo i gol alla Salernitana e al Liverpool. A sinistra potrebbe infine toccare a Gosens. In ogni caso, l’Inter torna oggi al lavoro e si capirà qualcosa di più sulle intenzioni di Inzaghi. Prima però si attendono notizie su Brozovic.