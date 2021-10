Indiscrezione sulla data della sfida di Supercoppa Italiana

Potrebbe giocarsi il prossimo 22 dicembre la finale di Supercoppa Italiana tra l’Inter, campione d’Italia, e la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Questa la data scelta dall’Arabia Saudita per il big match tra le due squadre, che verrà trasmesso da Mediaset, che ha acquisito i diritti tv.

Ora la palla passerà alla Lega di Serie A, che non è costretta ad accettare la data, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza. Il 21 ed il 22 dicembre, infatti, per il calendario di Serie A è in programma il turno infrasettimanale con Juve e Inter impegnate rispettivamente con Cagliari e Torino. Accettare queste date vorrebbe, quindi dire, spostare le due partite in programma in Serie A.