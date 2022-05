“L’Italia è l’unico campionato top ad aver già qualificato le sue quattro squadre: Milan, Inter, Napoli e Juve. Ma la collocazione nel sorteggio del 25 agosto a Istanbul non sarà un dettaglio”. Questo quanto sottolinea la Gazzetta dello Sport in vista della Champions League del prossimo anno. D’altronde ormai si sa quanto sia importante la collocazione nelle fasce per quanto riguarda poi il percorso nella competizione.

“Chi vince lo scudetto tra Milan e Inter sarà di diritto testa di serie, raggiungendo le solite note: Real Madrid, Bayern, Psg, una tra City e Liverpool (entrambe se dovessero dividersi Premier e Champions), una portoghese tra Porto e Sporting, più le vincenti di Champions ed Europa League – spiega la rosea -. Una prima fascia “pesante”. La Juve sarà nella seconda, in probabile compagnia del Chelsea e di Barcellona, Siviglia e Atletico se si qualificheranno nella Liga alle spalle di Ancelotti campione. Anche l’ultima inglese – una tra United, Tottenham o Arsenal – sarà tra le vice teste di serie, a confermare lo strapotere della Premier. Il Napoli finirà in terza fascia, con chance minime di migliorare la sua posizione. E chi arriva secondo tra Inter e Milan? Per i nerazzurri c’è la prospettiva terza fascia (con qualche speranza di agganciare la seconda). I rossoneri sarebbero invece in bilico tra la terza e la quarta, ipotesi spiacevole visto com’è andata questa Champions partendo dalle retrovie”.