È stato l’uomo simbolo dello scudetto nerazzurro insieme ad Antonio Conte e, sempre insieme al tecnico salentino, ha lasciato il club meneghino in estate.

Quella che ha (ri)portato Romelu Lukaku al Chelsea è stata una delle operazioni più onerose della storia del calcio: sono serviti 115 milioni di euro per convincere l’Inter a lasciar partire il colosso belga. All’attaccante, poi, è stato garantito dai ‘Blues’ un ingaggio da oltre 12 milioni a stagione. Cifre da capogiro che, però, non si stanno riflettendo con un impatto altrettanto impressionante sul campo da gioco. Dall’Inghilterra iniziano a paventare un clamoroso scenario.

Dall’Inghilterra arrivano notizie controverse sul momento di Romelu Lukaku, che starebbe facendo fatica ad entrare nelle grazie di Thomas Tuchel. Non è un caso che il Chelsea abbia espresso il suo miglior calcio quando il belga era indisponibile: una circostanza che potrebbe presagire uno scenario che avrebbe davvero del clamoroso. Una cosa è certa, per il momento, che l’attaccante dominante che tutti abbiamo ammirato sotto la gestione Conte non si è ancora visto in Premier League.

Secondo quanto rivelato dal ‘Daily Mail’, Romelu Lukaku starebbe pensando di lasciare i ‘Blues’ per un clamoroso ritorno in Serie A: la sua Inter, infatti, continua ed essere al top in Italia anche con Simone Inzaghi. Il belga, attualmente fuori per Covid, guarda con rammarico alla Serie A e quella squadra che come nessun’altra lo ha fatto sentire a casa. Un suo ritorno all’Inter, però, è uno scenario non percorribile al momento: Lukaku ha un ingaggio troppo pesante e il Chelsea non vorrebbe nemmeno mettere a bilancio una storica minusvalenza. L’ipotesi più realistica è quella di perseverare, fino a tornare ad essere quell’ira di dio vista in maglia nerazzurra anche a Londra.