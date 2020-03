In caso di campionato sospeso, la Juve sarebbe campione?

In queste ore sta circolando sul web una notizia secondo cui, nello statuto della Lega, esista una norma che regoli l’assegnazione dello Scudetto in caso di interruzione definitiva del campionato. Ebbene, si tratta di una bufala. Come riportato dall’ex arbitro Luca Marelli, infatti, tale norma non è presente, né nello statuto FIGC, né in quello della Lega:

“Nota regolamentare. In caso di interruzione del campionato, NON esistono norme in merito all’assegnazione del trofeo né nello Statuto FIGC né in quello della Lega. Sono tutte bufale quelle che girano su ‘girone d’andata’ o ‘ultima giornata completa’“, ha scritto Marelli.