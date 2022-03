L’Inter torna in campo sabato pomeriggio contro la Fiorentina nella speranza di tornare a vincere dopo il pareggio col Torino. I nerazzurri torneranno nella città della Mole subito dopo la sosta per affrontare la Juventus e per questo dovranno fare attenzione ai diffidati. Sottolinea il Corriere dello Sport: “C’è un inevitabile sguardo al prossimo futuro, il derby d’Italia con la sosta di mezzo. Già, l’Inter in caso di passo falso con la Fiorentina potrebbe ritrovarsi il fiato sul collo della Juve in prossimità del nuovo viaggio a Torino.

Per la sfida ai bianconeri Inzaghi rischia di non avere Lautaro Martinez, Bastoni e Vidal, tutti diffidati: occorrerà moltiplicare il livello di attenzione anche in questo senso, sabato. Un giocatore per reparto si trova a rischio squalifica. Non è proprio il caso che l’Inter perda altri pezzi”.