L’Inter (ri)piomba su Leandro Paredes. L’argentino è un profilo che piace da sempre ad Appiano Gentile e stavolta potrebbe essere la volta buona. A livello tecnico, ai nerazzurri la stagione ha evidenziato come manchi un vice-Brozovic e il centrocampista del PSG, oltre a ricoprire il ruolo di regista, sa essere anche una mezzala di qualità. Insomma, il tassello perfetto per completare il centrocampo e innalzare il livello della competizione interna.

L’ex Empoli e Roma fra poche settimane compirà 28 anni e ha il contratto in scadenza nel 2023, dettaglio non banale in vista di un negoziato. “Leandro guadagna 9 milioni lordi a stagione, più o meno 6,5 netti l’anno. L’Inter potrebbe sfruttare le agevolazioni fiscali del decreto crescita e poi garantire all’argentino un nuovo accordo più lungo, magari di quattro anni a circa 5 milioni – suggerisce la Gazzetta dello Sport -. Di sicuro, c’è il gradimento totale del giocatore che già in passato era pronto a fare la valigia in direzione Milano, per vestire la maglia nerazzurra”. Erano i tempi in cui Brozovic poteva lasciare l’Inter e si vociferava di uno scambio proprio con Paredes. Per fortuna dei nerazzurri, quest’operazione non decollò. E adesso i due potrebbero fare la fortuna di Inzaghi.

“A dare forza all’ipotesi Paredes, poi, c’è l’ottimo rapporto che lega da anni il d.t. del Psg Leonardo e l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta, protagonisti nell’estate scorsa dell’affare Hakimi. I due dirigenti hanno lavorato a lungo per arrivare alla quadra e per trovare un’intesa che potesse soddisfare entrambe le parti, e lo stesso potrebbe succedere la prossima estate per Paredes, la cui stagione si è chiusa già da qualche settimana: l’argentino è stato operato recentemente a causa dei continui problemi di pubalgia e il rientro in campo è previsto tra un paio di mesi”, spiega la rosea. Il costo? Tra il contratto in scadenza fra un anno e il fatto di essere uno degli esuberi dei parigini, secondo la Gazzetta potrebbe partire per 15 milioni.