Antonio Conte è pronto a rientrare in corsa. L’ex allenatore di Inter e Juventus è ad un passo dal diventare il nuovo allenatore del Tottenham dopo che il club londinese ha ufficialmente esonerato Nuno Espirito Santo.

Non è che un gioco di parole, ma la coincidenza fa sorridere. Non il diretto interessato, però. Nel giorno di Ognissanti, Nuno Espirito Santo se ne va. Il manager portoghese è stato ufficialmente esonerato dal Tottenham all’indomani della disastrosa sconfitta interna contro il Manchester United.

Una decisione nell’aria ormai da ore, dalla conclusione di una partita storta. L’ennesima per il Tottenham, che ha collezionato 3 sconfitte nelle ultime 4 partite tra Premier League e Conference League.

“So quanto Nuno e il suo staff avrebbero voluto avere successo al Tottenham, e mi dispiace se abbiamo dovuto prendere questa decisione – le parole di Fabio Paratici – Nuno è un vero gentiluomo e qui sarà sempre il benvenuto. Ringraziamo lui e il suo staff e auguriamo loro il meglio per il futuro”.

Tornando a Conte, secondo quanto raccolto da ‘Goal’ si è registrata una netta accelerata tra le parti e il fatidico nero su bianco è ormai in dirittura d’arrivo. Il tecnico salentino si trova già nella capitale inglese per definire il tutto. Le parti hanno raggiunto l’accordo sulla base di un contratto di 18 mesi, ovvero fino al termine della prossima stagione, con opzione per un’ulteriore stagione.

Conte incontrerà questa mattina i nuovi giocatori e nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento da tecnico del Tottenham.

Dopo qualche mese da ‘disoccupato’, dunque, Conte torna in panchina e si appresta a vivere la sua seconda esperienza in Premier League dopo il biennio al Chelsea.

Anche questa volta lavorerà in quel di Londra ma con l’intento di rilanciare il progetto Spurs, dove ritroverà Fabio Paratici con cui ha condiviso i tre anni alla Juventus.