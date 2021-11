L’Inter studia le mosse del futuro e il piano per i baby al momento lontano da Milano. I migliori giovani che il club nerazzurro ha in giro per l’Italia e l’Europa, da un valore complessivo di almeno 90 milioni di euro, nel futuro prossimo potrebbero tornare buoni per il Biscione.

C’è chi potrebbe tornare alla base per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi e chi potrebbe essere ceduto per fare cassa senza far muovere i top player da Appiano Gentile. In questo senso torneranno più che utili le operazioni in uscita già definite di Di Gregorio e Gravillon, due cessioni che – riferisce ancora il giornale torinese – porteranno nelle casse nerazzurre 7 milioni di euro, quasi tutti di plusvalenza.