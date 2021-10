Resta in piedi in casa Inter il discorso relativo al rinnovo di Marcelo Brozovic, il cui contratto scade nel giugno 2022. Come spiega la Gazzetta dello Sport, non mancano però i nodi: la richiesta è di almeno 6 milioni a stagione, dopo la sosta le parti torneranno a trattare. E occhio alle sirene straniere. “La scorsa estate il Psg aveva dialogato a lungo per uno scambio con l’argentino Leandro Paredes e non è da escludere che Leonardo torni ad occuparsi del caso – si legge -.

E poi ci sono le trame della Premier League. Il Manchester United ha valutato con attenzione il suo nome, poi ha deciso di rinviare l’acquisto per il ruolo di regista. Ma non è detto che questo rischio sia da considerare scampato. Ma occhio anche al Tottenham: Paratici lo avrebbe voluto alla Juve ed è logico credere che continui a seguirlo anche da Londra. Ecco perché l’Inter vuole avere al più presto il suo sì”.