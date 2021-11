Un’intesa perfetta, in campo e fuori. Complementari sul terreno di gioco, amici nella vita. Un rapporto suggellato e divulgato urbi et orbi anche dall’ormai tormentone social “dove sei Bare?”. Insomma, Barella e Brozovic, i due centrocampisti imprescindibili per l’Inter di Simone Inzaghi. Patrimonio nerazzurro che la società non intende sperperare ma… Ma se per il primo non ci sono dubbi, per il secondo invece la strada è al momento in salita. Il rinnovo di Barella è cosa fatta: oggi è anzi indicato come il giorno della firma sul rinnovo fino al 2026, un’iniezione di fiducia ed entusiasmo a due giorni dal derby con il Milan. Una promessa fatta e mantenuta: sarà lui l’uomo simbolo dell’Inter dei prossimi anni, il capitano prescelto destinato a mettersi al braccio la fascia ora di Handanovic. Diverso invece il discorso per il croato in scadenza a giugno.

L’Inter sta facendo il possibile (e forse ancor di più) per non perdere a fine stagione l’equilibratore del proprio centrocampo. Sia Marotta che Ausilio hanno più volte manifestato chiaramente il desiderio del club di prolungare il rapporto: ma all’ottimismo della volontà sembra opporsi il pessimismo della ragione, o per lo meno crescono giorno dopo giorni i dubbi relativi a una trattativa per nulla facile. Brozovic, il cui rendimento è da tempo ai massimi livelli, è cercato ovviamente da molte squadre (da ultimo il Psg), attualmente guadagna circa 4,2 milioni a stagione, l’Inter potrebbe arrivare a proporre un rinnovo a 6, comunque inferiore a quanto sono pronti a offrire i top club che su di lui hanno messo gli occhi alla scadenza dell’attuale contratto coi nerazzurri. Molto, se non tutto, dipende quindi dalla volontà del giocatore che, sinora, non si è però mai espresso chiaramente. Intendiamoci, non ha mai manifestato il desiderio di chiudere il rapporto con l’Inter ma non ha mai neppure mostrato fretta di sedersi a un tavolo per trattare. Sinora i contatti con il padre manager sono stati interlocutori, l’Inter conta di fare chiarezza a breve (la pausa nazionali di novembre potrebbe essere il momento giusto) perché non intende trascinare la questione oltre il mese di gennaio. Difficile, ora, fare previsioni. Di certo però scindere una coppia tanto ben affiatata sarebbe un delitto. E chissà che non sia allora proprio Barella a dare una mano al club. Anche questa potrebbe essere infatti una carta preziosa da giocare: allora, “cosa fai Marcelo?”