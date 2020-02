Il Real Madrid propone uno scambio per Icardi: ai nerazzurri anche 60 milioni

L’attaccante di proprietà dell’​​Inter, ma in prestito al Psg, ​​Mauro Icardi, dopo un periodo di appannamento almeno dal punto di vista realizzativo, è tornato al goal sabato nel match contro l’Amiens. Il centravanti argentino sta comunque disputando una buona stagione in Ligue 1 avendo finora collezionato ben 19 reti in tutte le competizioni fin qui disputate. Sono 28 le gare del centravanti in Francia.

La dirigenza del Psg non sembra tuttavia amare particolarmente Mauro Icardi. Il club transalpino non investirebbe i 70 milioni di euro pattuiti con l’Inter nella scorsa estate. Il calciatore difficilmente tornerà in nerazzurro per restarci. Il rapporto tra Maurito e il club non è idilliaco dopo quanto è accaduto lo scorso anno. Ecco allora che per l’argentino potrebbe profilarsi un nuovo cambio di maglia.

Secondo quanto riporta la testata giornalistica spagnola Don Balon, il Real Madrid sarebbe fortemente intenzionato a prelevare il cartellino di Mauro Icardi. L’offerta dei Blancos, secondo quanto riporta il giornale, è la seguente: 60 milioni di euro più il cartellino di Jovic. Nelle prossime settimane i due club potrebbero parlare in modo più approfondito dell’affare…