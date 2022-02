Novità in vista con Barella come possibile protagonista. Il centrocampista dell’Inter, uno dei pezzi pregiati della formazione di Simone Inzaghi, è stato individuato come sostituto ideale per prendere il posto del top player che valuta l’addio al mondo del calcio.

Il 25enne ex Cagliari ha fatto innamorare il presidente ed ora può partire l’assalto con un assegno da 80 milioni di euro capace di far traballare le certezze nerazzurre.

Tutto nasce a Madrid dove il Real di Carlo Ancelotti fa i conti con un reparto da ristrutturare. Si tratta proprio del centrocampo dove i vari Kroos e Modric sono ormai avanti con l’età e alla fine della loro avventura in blanco. In particolare – secondo quanto riferisce ‘diariogol.com’, il centrocampista tedesco avrebbe manifestato l’intenzione di chiudere la sua carriera al Real Madrid. Legato ancora da un contratto fino al 2023, la sua intenzione è di non andare in nessuna altra squadra e dire addio al calcio giocato con le ‘merengues’. Una volta che non ha ancora una tempistica. Il presidente Perez avrebbe sondato il terreno per il rinnovo di un anno ma Kroos ha scelto di attendere per capire le sue condizioni e la sua voglia tra un anno. Ecco allora che al Real hanno iniziato a pensare ad un sostituto.

Il nome che stanno valutando dalle parti del Bernabeu è proprio quello di Nicolò Barella. Il 25enne dell’Inter ha impressionato il presidente Florentino Perez nel doppio confronto Champions di inizio stagione. Ecco perché il numero uno del Real lo ha individuato come profilo ideale per prendere il posto di Kroos nello scacchiere tattico della squadra di Ancelotti.

Un’idea che al tecnico di Reggiolo piace ma che richiede un investimento economico non indifferente. Lo stesso portale spagnolo parla di un’offerta da 80 milioni di euro che Perez potrebbe recapitare all’Inter. Una cifra che potrebbe far venire qualche dubbio ai nerazzurri che di recente hanno blindato Barella con il rinnovo di contratto ma che hanno comunque anche quest’estate potrebbero dover cedere un big.