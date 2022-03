Niente rinnovo e niente nazionale. Paulo Dybala in questi giorni sta masticando amaro: si sente scaricato dalla Juventus, ma allo stesso tempo intende fin da subito farsi rimpiangere. Nel mirino c’è l’Inter, una delle possibili destinazioni. In accordo con il c.t. Scaloni, non è stato convocato dopo il lungo stop ed è rimasto a Torino proprio per prepararsi al meglio in vista del Derby d’Italia. La sua speranza è di partire titolare, ma ovviamente deciderà Allegri. “I due oggi si rivedranno dopo l’abbraccio post gol alla Salernitana di Paulo ed è probabile che si parleranno a quattr’occhi – spiega la Gazzetta dello Sport -. È ipotizzabile che Allegri gli dirà che per lui resta un giocatore importante e che avrà bisogno anche del suo apporto per assicurarsi l’Europa nella prossima stagione”.

Ma il futuro sarà lontano da Torino. “Più dei soldi, conterà il ruolo che un potenziale acquirente vorrà dargli, senza nessuna preclusione. Per lui si sta muovendo anche un intermediario, attivo soprattutto sul mercato estero – si legge -. L’Inter, prossima avversaria della Juventus allo Stadium (domenica 3 aprile) è in pole, ma occhio anche all’Atletico Madrid e al Barcellona, senza sottovalutare una soluzione in Inghilterra”.