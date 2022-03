Il blocco dei conti per il Chelsea non danneggerà l’Inter in merito al pagamento di Romelu Lukaku, acquistato dai Blues la scorsa estate per 113 milioni di euro (al netto del Contributo di Solidarietà FIFA). Il club nerazzurro, infatti, si è assicurato la cifra nei mesi scorsi. Ecco quanto riportato da fcinter1908.it: “L’Inter ha ceduto il credito ad un factor pro soluto per ottenere i pagamenti in anticipo. Cosa comporta cedere un credito pro-soluto? La cessione del credito pro soluto prevede che il cedente, colui che cede il credito, non sia più responsabile di future inadempienze”.

Attraverso il versamento di una commissione all’istituto per il credito, l’Inter non avrà alcun tipo di problema. L’intera cifra economica dell’operazione è stata garantita entro l’estate 2022. Stesso discorso per Achraf Hakimi, venduto al Paris Saint-Germain per 66,5 milioni di euro (di cui 2,9 milioni in commissioni sempre all’istituto.