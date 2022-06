Qualcosa si muove, qualcuno partirà. Il mercato dell’Inter, votato all’autofinanziamento totale o quasi, difficilmente potrà prescindere da una cessione pesante. Un addio necessario per rispondere alle indicazioni della proprietà e propedeutico a successive entrate comunque importanti. E in una rosa ricca di talenti non sono pochi i giocatori nerazzurri finiti nel mirino di grandi club europei. Detto di Bastoni che tanto piace a Tottenham e Manchester United, un altro difensore interista è particolarmente “attenzionato”, vale a dire Milan Skriniar. Per quest’ultimo sembra essersi fatto avanti il Psg.

Secondo Le Parisien il club parigino è infatti alla ricerca di un centrale da affiancare a Marquinhos e il nuovo ds Luis Campos avrebbe così messo nel mirino lo slovacco: il dirigente del Psg – che ieri fra l’altro ha avuto contatti con il Sassuolo per Scamacca – si trova già a Milano e avrebbe già sondato il terreno con la dirigenza nerazzurra. Da parte sua Skriniar – attualmente infortunato, ne avrà tra le tre e le sei settimane per l’infortunio muscolare patito con la sua nazionale – ha più volte dichiarato di non voler lasciare il nerazzurro, volontà espressa con altrettanta chiarezza anche da Bastoni, il cui procuratore – Tullio Tinti – è stato oggi nella sede dell’Inter. Il motivo al momento non è chiaro, logico supporre per fare il punto sulla situazione del suo assistito dopo le tante voci rimbalzate negli ultimi giorni (anche se va ricordato che Tinti è l’agente anche di Simone Inzaghi il cui prolungamento di contratto è in agenda proprio in queste settimane). Ma che qualcosa possa succedere nella retroguardia nerazzurra – pure De Vrj potrebbe essere protagonista di qualche operazione, si è parlato di lui come giocatore da inserire nella trattativa col Chelsea per Lukaku – lo conferma anche il fatto che Marotta ha da tempo bloccato Bremer, forse il miglior difensore della scorsa stagione in Serie A. Un modo per tutelarsi in caso di un addio doloroso ma necessario.