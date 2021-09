L’intenzione dell’Inter è molto chiara: Nicolò Barella sarà il pilastro della formazione nerazzurra degli anni a venire. La società è pronta a rinnovare il contratto e a ritoccare verso l’alto l’ingaggio del centrocampista azzurro.

Non solo. La dirigenza starebbe pensando anche ad un piano per il futuro. La società ha in mente di fare di Barella il prossimo capitano dell’Inter e di metterlo al centro del progetto. A riportarlo è Calciomercato.com.