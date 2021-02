Ecco il punto sui giovani interisti che si stanno ben disimpegnando altrove. Il primo nome sulla lista è quello di Federico Dimarco, che già nelle scorse annate aveva dimostrato un ottimo potenziale e lo sta confermando tutto a Verona. Un laterale mancino con un piede educatissimo e che può giostrare anche da terzo centrale di difesa, all’occorrenza. A fine stagione, è quasi certo che il club lo riprenderà dai gialloblu’, per sostituire il partente Young. Sta trovando meno spazio, ma ha mostrato ugualmente le sue capacità, Lucien Agoumè, centrocampista in prestito allo Spezia e che potrebbe essere utilizzato come vice Brozovic.

Occhio anche a Lorenzo Pirola, mandato a farsi le ossa in Serie B al Monza e che potrebbe essere utilizzato, specie come terzo di difesa, per rimpiazzare Kolarov, che non ha mai convinto appieno in questa stagione. A proposito di Serie B, il club valuterà attentamente anche i progressi del giovane portiere Di Gregorio, sempre al Monza, e di Sebastiano Esposito, ora al Venezia ma che conta già sulla fiducia di Conte.