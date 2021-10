Lo sfogo di Alexis Sanchez non è passato inosservato dopo il match tra Inter e Sassuolo, con l’attaccante cileno che non è stato utilizzato da Simone Inzaghi al Mapei Stadium.

L’avventura del cileno sarebbe agli sgoccioli e potrebbe cambiare maglia nel mercato di gennaio.

La dirigenza di Viale della Liberazione non si opporrebbe ad una sua cessione, visti gli 11 milioni di euro lordi che l’ex Manchester United percepisce a Milano. Per lui però niente permanenza in Serie A: più probabile la destinazione estera per Sanchez.