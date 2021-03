Non solo BC Partners. Suning continua a portare avanti i dialoghi con gli americani di Fortress e inizia a valutare anche l’interesse del fondo Pif, come riporta ‘corriere.it’. Il fondo è presieduto da Mohammad bin Salman: si tratta di un membro della famiglia reale che è salito alla ribalta negli ultimi giorni per un invito a Matteo Renzi in conferenza stampa da cui poi è scoppiato un caso politico.

Il fondo Pif sarebbe pronto ad acquisire il 30% delle quote: pronta un’offerta da capogiro che se confermata cambierebbe completamente i piani di Suning. Si parla di un’offerta di 300 milioni proprio per il 30%: sarebbe irrinunciabile per la proprietà nerazzurra. Proprio il fondo Pif alcuni anni fa tentò di acquistare il Newcastle: era tutto pronto ma la Premier League fece saltare l’affare. L’affare è sarebbe stato bloccato per ingerenze del fondo saudita.