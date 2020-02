Il figlio di Nedved insulta Sandro Piccinini

Nedved jr, figlio dell’ex calciatore e attuale dirigente della Juventus, si è inserito nel dibattito che si era scatenato dopo le parole dello stesso Pavel Nedved dopo Juventus-Fiorentina e le polemiche arbitrali partite dalle dichiarazioni di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina.

Le parole del dirigente juventino non erano infatti piaciute a Sandro Piccinini, il quale aveva detto che la Juve non dovrebbe mandare a parlare Nedved, poiché, a suo dire, quando il vicepresidente bianconero era in campo era solito lamentarsi con gli arbitri e aveva un atteggiamento intimidatorio. Frasi non gradite dal figlio di Nedved, che ha subito risposto via Instagram Stories: “Se anche i giornalai fanno i giornalisti” e una foto che era tutta un programma (un uomo che si picchia la fronte).