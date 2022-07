Il Chelsea non molla Denzel Dumfries. L’Inter non tratta per meno di 40 milioni di euro ma – come riferisce la Gazzetta dello Sport – i Blues sono tornati alla carica per l’esterno olandese per rinforzare la fascia destra di Tuchel e hanno chiesto aggiornamenti sulla situazione del giocatore per vedere se esistono margini di manovra. Su Dumfries ha messo gli occhi anche il Manchester United.

Il Napoli ha chiesto informazioni su Alexis Sanchez, che finora ha rifiutato tutte le opportunità che gli si sono presentate (il Marsiglia ultima squadra in ordine di tempo). Lo riporta il Corriere della Sera. L’attaccante cileno gradirebbe la destinazione ma i margini di manovra sono strettissimi. A Milano intanto è atteso il suo agente Felicevich per trovare un’intesa sulla buonuscita.