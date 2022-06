Quella che all’inizio sembrava un’utopia potrebbe veramente concretizzarsi: l’Inter sta studiando un piano per riportare in Italia Romelu Lukaku, reduce da una stagione decisamente deludente al Chelsea e desideroso di tornare in Serie A.

L’operazione non era facile dato che i blues hanno prelevato il belga appena l’anno scorso pagandolo 115 milioni di euro e vogliono provare a rientrare nell’investimento. I nerazzurri, chiaramente, non possono permettersi il cartellino dell’attaccante, che è sceso in campo in prima persona per convincere la dirigenza londinese a cederlo in prestito.

Grazie all’aiuto dell’avvocato Ledure, che ne cura gli interessi da quando ha litigato con l’agente Pastorello, Lukaku ha persuaso il Chelsea ad accettare la formula del prestito oneroso. Come riporta fcinternews, i blues sono pronti a cedere il belga per 10 milioni di euro a patto che l’Inter paghi interamente il suo ingaggio da 15 milioni a stagione.

In questo modo la squadra allenata da Thomas Tuchel rimanderebbe il problema della collocazione tattica dell’attaccante e allo stesso tempo risparmierebbe 25 milioni di euro. La trattativa non è ancora vicina alla chiusura visto che mancano ancora alcuni dettagli da limare, ma l’apertura del Chelsea la mette senz’altro in discesa.