Il Barcellona vuole pagare la clausola di Lautaro

Il Barcellona continua a seguire da vicino l’evoluzione di Lautaro Martinez. Anzi, le voci spagnole sull’interesse per El Toro continuano a crescere di giorno in giorno. Secondo AS, quotidiano di Madrid, Lautaro Martinez è il vero nome cerchiato in rosso per la sostituzione di Luis Suarez. Futura ma anche presente.

Il Barcellona, se potesse, “prenderebbe Lautaro immediatamente, in prestito con obbligo di riscatto”, scrive AS. L’ipotesi, ovviamente, non viene neanche contemplata in casa Inter.

“Ma l’argentino ha una clausola da 111 milioni di euro valida a luglio e il Barcellona sta pensando seriamente di pagarla“, sottolinea ancora AS.

Non solo Lautaro

Non c’è solo l’argentino nei piani del club catalano. In tempi non sospetti si era parlato di un interessamento per Sensi e Skriniar. Ma secondo AS, il vero obiettivo del Barcellona si chiama Alessandro Bastoni. “I catalani hanno ceduto Todibo e hanno solo Piqué, Umtiti e Lenglet in rosa. Bastoni è nella lista dei difensori che il club vorrebbe acquistare”.

Su Bastoni, tra l’altro, c’è anche l’interesse del Manchester City, che già a gennaio ha proposto uno scambio con Joao Cancelo. Scambio rifiutato dall’Inter.

Anche il centrale azzurro, come Lautaro, è ovviamente incedibile per il mese di gennaio. E anche per lui già si parla di rinnovo.