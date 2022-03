Il Barcellona studia il grande colpo per l’estate. In attesa di conoscere l’esito della stagione, la società blaugrana vorrebbe regalare al tecnico Xavi un rinforzo di assoluto valore per completare il reparto offensivo.

Il primo obiettivo è Erling Haaland che, a meno di un clamoroso dietrofront, lascerà il Borussia Dortmund tra qualche mese per approdare in una big europea. Sono tante le squadre sulle tracce dell’attaccante norvegese, su tutte il Manchester City di Pep Guardiola. In caso di fallimento della trattativa per l’ex Molde, il Barça si concentrerebbe su altri obiettivi.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Sport, in orbita blaugrana circolano con insistenza i nomi di Robert Lewandowski, Alexander Isak e Lautaro Martinez. Per età e costo, a stuzzicare maggiormente è proprio l’attaccante di proprietà dell’Inter, reduce dalla tripletta alla Salernitana e dal gol in Champions League contro il Liverpool. Al momento l’argentino non ha ancora rinnovato il contratto con i nerazzurri e, qualora dovesse esserci una fumata nera, potrebbe chiedere la cessione già nella prossima finestra di mercato.