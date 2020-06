Il Barcellona ha i conti in rosso, cambia la strategia?

Il Coronavirus complica i piani del Barcellona. Lo stop a causa della pandemia ha reso molto complicata la situazione finanziaria del club blaugrana, che nonostante la profonda crisi economica continua a lavorare per portare Lautaro Martinez al Camp Nou in vista della prossima stagione.

Il presidente Bartomeu, come riferisce La Gazzetta dello Sport, ha chiesto un ulteriore taglio ai suoi giocatori dopo quello del 70% durante i mesi dell’emergenza (risparmio di 43,2 milioni). “Il Barça ha fatto due conti e stimato in 154 i milioni di mancate entrate nei tre mesi di stop, e Bartomeu ne ha chiesti altri 10 alla rosa. Ma vista la ripresa imminente, i giocatori stavolta hanno detto no“. L’obiettivo di sfondare il muro del miliardo di entrate è naufragato e ora servono cessioni immediate per chiudere il bilancio al 30 giugno.

La Rosea spiega che l’operazione Lautaro con l’Inter non può chiudersi prima del prossimo primo luglio, quando partirà la nuova annata fiscale: “Il d.s Ausilio ha ricordato nei giorni scorsi che la clausola scade il 7 luglio, ma i club si parlano. A Milano non intendono scendere dai 90 milioni cash, più Firpo come contropartita. In Catalogna sono convinti che troveranno un modo per mettere insieme la cifra e aggiungerlo, con un ingaggio da 10 milioni l’anno, alla rosa più pagata del mondo“.