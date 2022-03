L’involuzione e l’astinenza da gol di Lautaro Martinez stanno diventando un problema non di poco conto per l’Inter di Simone Inzaghi. Ieri, come scrive la Gazzetta dello Sport, prima del derby di Coppa Italia Beppe Marotta, amministratore delegato sport nerazzurro, aveva provato a caricarlo, ma di fatto, senza volerlo, ha finito per sottolinearne il vero limite:

“Beppe Marotta aveva provato a lanciarlo, prima della partita. Ma di fatto ha sottolineato il vero grande limite dell’argentino, l’incapacità di convivere con l’astinenza da gol. È come se il Toro si avvitasse su stesso, perdendo anche il resto del buono che solitamente sa mettere dentro una partita. Sui social, due partite fa, aveva scritto un messaggio che pareva un avviso ai naviganti: «È ora di metterci gli attributi». Massì, sui può scrivere anche palle. Ed è pur vero che di palle gol limpide ora l’Inter riesce a produrne proprio poche. Il punto è proprio lì: né Lautaro né Dzeko sanno inventarsi una giocata da gol. Non sanno trascinare l’Inter, non è nelle loro caratteristiche”.